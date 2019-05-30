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В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Минздраве Бурятии.
"Происшествие произошло на улице Терешковой. В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое", — сказал представитель министерства.
Диагнозы пострадавших уточняются, добавил он.
В региональном управлении Следственного комитета ТАСС сообщили, что на место происшествия выехали следователи.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Улан-Удэ
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