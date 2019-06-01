Семьям пострадавших на батуте в Бурятии детей выплатили компенсации

Из резервного фонда родителям пострадавших детей было выплачено по 400 тысяч рублей.

Власти Бурятии выплатили компенсации семьям пятерых детей, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Улан-Удэ в четверг, 30 мая. Все они получили тяжелые травмы.

Как уточняет сайт «Комсомольская правда», из резервного фонда родителям пострадавших детей было выплачено по 400 тысяч рублей. С соответствующим поручением Министерству социальной защиты населения выступил глава Бурятии Алексей Цыденов

Ранее стало известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Кроме того, по данному инциденту начала проверку прокуратура

Момент опрокидывания батута попал на видео. На записи видно, как конструкция поднялась в воздух и перевернулась.