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Семьям пострадавших на батуте в Бурятии детей выплатили компенсации 

ТК «Звезда» + ещё 56 1 час назад
Из резервного фонда родителям пострадавших детей было выплачено по 400 тысяч рублей.
Власти Бурятии выплатили компенсации семьям пятерых детей, пострадавших при опрокидывании надувного батута в Улан-Удэ в четверг, 30 мая. Все они получили тяжелые травмы.
Как уточняет сайт «Комсомольская правда», из резервного фонда родителям пострадавших детей было выплачено по 400 тысяч рублей. С соответствующим поручением Министерству социальной защиты населения выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ранее стало известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». Кроме того, по данному инциденту начала проверку прокуратура.
Момент опрокидывания батута попал на видео. На записи видно, как конструкция поднялась в воздух и перевернулась.
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Происшествия , Видео , Алексей Цыденов , Минтруд , Генпрокуратура РФ , Республика Бурятия , Улан-Удэ
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