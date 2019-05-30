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Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
По данным следствия, опытный сапер, участвовавший в обеих контртеррористических операциях в Чечне, изготовил самодельное взрывное устройство из своих военных трофеев. Закиров принес бомбу в академию, чтобы ее героически обезвредить. Акция была направлена на решение квартирного вопроса, однако при разминировании взрывное устройство сработало, и Закиров получил тяжелейшую контузию: он больше месяца лечился от головных болей, приступов головокружения и восстанавливал полностью утраченный слух.
Следователи изменили квалификацию преступления с попытки массового убийства на хищение взрывчатки с использованием служебного положения и ее незаконную перевозку и хранение. Это обвинение и было предъявлено бывшему саперу.
Взрыв в военной академии произошел днем 2 апреля, в результате в здании обрушился лестничный пролет, заблокировавший несколько человек. Сотрудники и курсанты были эвакуированы.
Вместе с Закировым получили ранения еще трое офицеров.
Мощность бомбы была до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Эксперты считают, что взрывное устройство состояло из бризантного вещества пластит и часового механизма.
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Происшествия , Газета "Коммерсантъ" , Санкт-Петербург , Чеченская Республика
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