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Три человека застряли в вентшахте московского метро 

Говорит Москва + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Подростки, предположительно, сами залезли в воздуховод северного вестибюля станции «Медведково».
Источник в экстренных службах рассказал «360», что при прибытии специалистов МЧС двое из них были в сознании. Один из подростков жаловался на онемение рук и ног.
Спасателей вызвали в ночь на четверг, 30 мая, к дому по улице Грекова, уточнили в пресс-службе столичного ведомства.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в вентиляционной шахте на глубине около пяти метров находятся три человека», — добавили в МЧС.
Чтобы поднять их из шахты, потребовалась установка альпинистского снаряжения. Кроме того, спасателям пришлось вскрывать металлическую конструкцию.
Людей постепенно достали из шахты. Последнего подняли в 02:40 по московскому времени. Для этого использовалось специальное устройство «Фенист». Одному из находившихся в вентиляции потребовалась помощь медиков. Подробности о его состоянии не приводятся.
Размер шахты, в которую залезли трое, был два на два метра. Ее глубина составляет пять метров. Вентиляционный ход расположен недалеко от северного вестибюля станции «Медведково» Калужско-Рижской линии и проходит под торговым центром.
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Происшествия , МЧС
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