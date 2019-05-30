Три человека застряли в вентшахте московского метро

Подростки, предположительно, сами залезли в воздуховод северного вестибюля станции «Медведково».

Источник в экстренных службах рассказал «360», что при прибытии специалистов МЧС двое из них были в сознании. Один из подростков жаловался на онемение рук и ног.

Спасателей вызвали в ночь на четверг, 30 мая, к дому по улице Грекова, уточнили в пресс-службе столичного ведомства.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в вентиляционной шахте на глубине около пяти метров находятся три человека», — добавили в МЧС.

Чтобы поднять их из шахты, потребовалась установка альпинистского снаряжения. Кроме того, спасателям пришлось вскрывать металлическую конструкцию.

Людей постепенно достали из шахты. Последнего подняли в 02:40 по московскому времени. Для этого использовалось специальное устройство «Фенист». Одному из находившихся в вентиляции потребовалась помощь медиков. Подробности о его состоянии не приводятся.

Размер шахты, в которую залезли трое, был два на два метра. Ее глубина составляет пять метров. Вентиляционный ход расположен недалеко от северного вестибюля станции «Медведково» Калужско-Рижской линии и проходит под торговым центром.