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Утонувший в Венгрии катер нашли в сотнях метров от места ЧП, сообщают СМИ 

РИА Новости 15 минут назад
Ушедший под воду с южнокорейскими туристами катер нашли в нескольких сотнях метров от места столкновения, рассказала корреспондент венгерского телеканала М1 Мария Лопатто.
Ранее сообщалось, что прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта, на борту были 34 человека: 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь туристов погибли, еще семь человек госпитализированы, остальных ищут. По другим данным, пропавшими числятся 19 человек.
"Прогулочный корабль в результате столкновения ушел под воду. Его долго искали. Сейчас его нашли в самом центре города, у острова Маргарита (700 метров от парламента)", — сказала Лопатто в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что в городе идет большая спасательная операция, к ней привлечены военные.
Ближайшая пресс-конференция по ситуации запланирована на 10 утра, сказала Лопатто.
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Происшествия , Видео , Будапешт , Венгрия
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