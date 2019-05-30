Военную академию в Петербурге взорвал преподаватель, считает обвинение

Следователи считают, что преподаватель петербургской Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского Рифат Закиров в апреле нынешнего года пронес взрывное устройство в учебное заведение, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источника, близкого к расследованию.

Источник рассказал изданию, что Закирова заподозрили в причастности ко взрыву в "первые часы" после инцидента. Обвинение считает, что он хотел "героически" обезвредить взрывное устройство и таким образом решить "давно наболевший жилищный вопрос".

По данным "Ъ", Закирова долго не удавалось попросить, однако после беседы военные следователи переквалифицировали преступление с попытки массового убийства на незаконный оборот взрывчатки.

"Выздоровевшему полковнику, видимо, удалось убедить следователей в том, что он вообще не собирался взрывать академию", — объяснили в газете.

Ранее была названа мощность бомбы, взорвавшейся в военной академии Петербурга.