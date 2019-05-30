Полиция накрыла межрегиональную банду лжесантехников

Притворявшихся работниками ЖКХ аферистов задержали сотрудники МВД . В преступную группу входило более 60 человек, которые брали деньги с жильцов домов под предлогом предоставления услуг по замене труб. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Мошенники использовали криминальную схему. Они входили в доверие к жильцам, чаще всего это были пожилые люди, и сообщали им о предстоящем капитальном ремонте. Затем настаивали на платной замене труб отопления и водоснабжения. Стоимость за свои якобы услуги лжесантехники завышали в десятки раз.

«По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, от действий аферистов пострадали более 100 граждан. Правоохранительные органы провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях. Там подозреваемые снимали помещения под свои офисы, колл-центр и бухгалтерию.

В группировку входило несколько самостоятельных, в которые входило по 15 человек, и три организатора, которые занимались всей координацией и разрабатывали планы действий. Они обходили квартиры и заключали фиктивные договора, а затем получали деньги от жильцов.

«В мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги», — сказала Волк.

Против злоумышленников возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве.