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На Дунае затонул катер с туристами, есть жертвы 

Рамблер + ещё 1 30 минут назад
Вечером 29 мая на Дунае в центре Будапешта опрокинулся прогулочный катер. Как сообщает BBC News, в результате как минимум семь человек погибли и 19 пропали без вести.
Всего на борту катера в момент аварии находились 33 человека, в основном туристы из Южной Кореи. В Сеуле подтвердили информацию о происшествии и сообщили, что среди пропавших без вести есть один ребенок.
Спасти с катера удалось семерых человек, они госпитализированы.
Спасательные работы шли всю ночь и продолжились утром в четверг, 30 мая. Спасатели на лодках с прожекторами и водолазы осматривали реку в нескольких километрах вниз по течению.
Аварийные бригады обнаружили обломки «Русалки» после нескольких часов поиска возле городского моста Маргит. Спасатели предупредили, что сильные течения уносят людей, уменьшая шансы найти выживших.
Причина аварии пока неизвестна. BBC News отмечает, что Дунай в последние дни разлился из-за сильных дождей. По данным Yonhap, катер перевернулся после столкновения с другим судном.
Пресс-атташе посольства РФ в Будапеште Тигран Гарибян сообщил ТАСС, что россиян среди погибших и пострадавших нет.
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Происшествия , Видео , BBC News , ИТАР-ТАСС , Будапешт , Южная Корея , Сеул
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