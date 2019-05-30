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Число жертв крушения туристического судна в Будапеште возросло до семи 

ТК «Звезда» + ещё 1 31 минуту назад
Фото: index.hu
Сейчас на месте крушения ведется поисково-спасательная операция.
Число погибших из-за затопления прогулочного судна в центре Будапешта взросло с трех до семи человек, передает Reuter.
Напомним, в центре венгерской столицы недалеко от здания парламента перевернулось и пошло ко дну туристическое судно, на котором, по предварительной информации, было 34 человека, включая экипаж. В данный момент 16 из них числятся пропавшими.
Сейчас на месте крушения ведется поисково-спасательная операция. Ситуация осложнена плохой видимостью из-за сильного дождя, поэтому рядом стоящие суда также помогают спасателям, освещая реку.
В настоящее время известно, что в посольство России в Венгрии не поступало информации о находящихся россиянах на судне.
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Происшествия , Будапешт
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