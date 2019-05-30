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В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек 

Вести.Ru + ещё 6 40 минут назад
Фото: EPA
Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 34 человека.
По данным источников, погибших минимум трое, сейчас ведутся поисково-спасательные работы, передает телеканал "Россия 24". Некоторых людей спасли, поиски остальных ведутся.
В России ЧП с маломерным судном последний раз произошло в июне 2018 года под Волгоградом. Тогда катамаран "Елань" с 16 пассажирами на борту врезался в буксировочное судно "Капитан Вечеркин", от удара левым бортом катамаран перевернулся. Погибли 11 человек. Погибший за штурвалом владелец судна находился в состоянии алкогольного опьянения.
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