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Известны подробности смерти школьницы на ЕГЭ по математике 

Газета.Ru 1 час назад
Источники в следствии раскрыли новую информацию о смерти выпускницы, скончавшейся во время ЕГЭ в Чебоксарах. Об этом сообщает ФАН.
Стало известно, что инцидент произошел в школе N38 города Чебоксары. В настоящее время в учебном учреждении уже проводится проверка.
Выпускница с врожденным пороком сердца появлялась в школе редко. В основном она была на домашнем обучении, добавили источники.
"Утром, как девочка появилась в школе, учителя обратили внимание на ее страшную бледность", — добавили источники.
По их данным, девочка не отказалась сдавать ЕГЭ, так как очень хотела поступить в медицинский вуз. В день ее смерти врачи в медпункте дали ей таблетки, чтобы снизить повышенное сердцебиение.
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