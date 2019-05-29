Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Один человек погиб, трое получили ранения в среду днем в результате стрельбы в городе Кливленд (штат Техас), в 60 км к северо-востоку от Хьюстона. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя аппарата шерифа округа Либерти Кена Дефоора.
Первые выстрелы прозвучали у здания городской водопроводной компании, где местный житель Павол Видо застрелил женщину, ранил двух человек и попытался скрыться. Помощники шерифа преследовали его и попытались остановить у здания местной ветеринарной лечебницы, где между подозреваемым и сотрудниками правоохранительных органов завязалась ожесточенная перестрелка. Один из помощников шерифа получил ранение в шею и был госпитализирован.
Подозреваемый скрылся с места преступления на машине и объявлен в розыск. По словам представителя аппарата шерифа, мотивы действий преступника неизвестны.
ТАСС: последние новости
Немецкий туроператор начал сотрудничество с проектом "Золотое кольцо Боспорского царства" Полиция взяла под контроль ситуацию после драки в горсовете Львова Неизвестный поджег себя около Белого дома
Происшествия , Криминал , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС обратился с заявлением к России и Турции32
«Вызывает негодование»: Москва возмущена действиями Косово67
«Собака, которая будет лаять»: Саакашвили вернулся46
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера1
Штурм горсовета во Львове: мэрия винит Порошенко1
Видео
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
01:44
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
01:45
«Дело закрыто! Спасибо»: Трамп о российском деле
В мире США
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение