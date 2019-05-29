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Задержанный по делу о взрыве в Лионе признался в содеянном, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Задержанный по делу о взрыве во французском Лионе признался в содеянном, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебные источники.
Вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Полиция разыскивала мужчину, который, согласно видеозаписям, подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался. Утром в понедельник 24-летний подозреваемый был задержан.
Как выяснилось, молодой человек, выходец из Алжира, прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.
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