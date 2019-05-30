Уральский рабочий увез в лес начальника из‐за долгов по зарплате. Он хотел поджечь его

Рабочий предприятия «Экопром» в Реже ( Свердловская область ) связал и увез в лес своего начальника, который давно не выдавал зарплату. Подробности конфликта агентству Ura.ru рассказали в организации.

Рабочий Юрий пришел к начальнику производства Сергею Семенову 23 мая и потребовал перечислить зарплату. Однако директор отказал в просьбе: денег нет и не будет. Отчаявшийся сотрудник облил трактор бензином и хотел поджечь его. Семенов понимал, что за поступки подчиненного придется отвечать именно ему, поэтому затеял драку с Юрием. Однако пьяный работник оказался сильнее, скрутил начальника, посадил его на квадроцикл и повез в лес. Когда трактор ехал по щебенке, Семенов выпал и сбежал.

Полицейские выясняют обстоятельства конфликта на предприятии.

Экономическая ситуация в «Экопроме» достаточно тяжелая: девять месяцев сотрудники не получали зарплату. Хотя предприятие прибыльное: гендиректор Елена Обухович купила себе квартиру. В отношении нее возбудили уголовное дело «Невыплата заработной платы», а имущество на 1,5 миллиона рублей арестовали. Однако вскоре руководитель погасила долг перед подчиненными. В связи с этим уголовное дело направили в суд для назначения Обухович судебного штрафа.

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