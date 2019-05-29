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Мужчина поджег себя у Белого дома и попал на видео 

Рамблер + ещё 5 6 минут назад
Фото: Reuters
Неизвестный мужчина поджег себя возле Белого дома в Вашингтоне, сообщается в твиттере Секретной службы США.
Сотрудники Секретной службы помогли потушить человека, говорится в сообщении.
По информации портала TMZ, мужчину доставили в больницу с ожогами, «опасными для жизни».
TMZ предполагает, что на мужчине мог быть надет защитный костюм, поскольку он некоторое время прогуливался по лужайке, полностью объятый пламенем, прежде чем к нему подбежали правоохранители с огнетушителями.
Происшествия , США
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