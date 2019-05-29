Мужчина поджег себя у Белого дома и попал на видео

Неизвестный мужчина поджег себя возле Белого дома в Вашингтоне, сообщается в твиттере Секретной службы США. @FoxNews Video of the person that was literally engulfed in flames on the #WhiteHouse lawn. Unbelievable pic.twitter.com/4IS37Rndme— Krisjan Berzins (@KrisjanBerzins) 29 мая 2019 г. Сотрудники Секретной службы помогли потушить человека, говорится в сообщении. По информации портала TMZ, мужчину доставили в больницу с ожогами, «опасными для жизни». TMZ предполагает , что на мужчине мог быть надет защитный костюм, поскольку он некоторое время прогуливался по лужайке, полностью объятый пламенем, прежде чем к нему подбежали правоохранители с огнетушителями.