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Пчёлы заблокировали мост на российско-эстонской границе 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press
Эстонские пограничники столкнулись с нестандартной ситуацией. Сотрудникам пограничной службы пришлось экстренно перенаправить поток пешеходов, идущих из эстонской Нарвы в российский Ивангород и обратно по мосту «Дружба».
Как сообщает местное издание «Северное побережье», причиной тому стал рой пчёл, обнаруженный на одном из столбов, который находится прямо на пограничном переходе.
На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы, — рассказали местные жители.
В департаменте полиции и пограничной охраны произошедшее подтвердили и отметили, что в настоящее время переход продолжает осуществляться по резервной схеме, в обход пчел. На место вызваны инсектологи, которые займутся проблемой.
Ранее на берегу пруда Московского зоопарка открылась «Гостиница для одиночных пчёл и ос», писал News.ru.
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Происшествия , Прибалтика , Ивангород , Нарва
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