В Ставрополе арестовали подозреваемого в нападении на редакцию газеты «Родина»

Суд заключил под стражу подозреваемого в нападении на редакцию газеты "Родина". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 27 мая после 11:00. Злоумышленник, напавший на сотрудников редакции газеты "Родина" и членов партии КПРФ Ставрополе , требовал опубликовать статью о Сталине. Когда мужчине сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора.

Как сказал РИА Новости один из сотрудников газеты Владимир Таций, нападавший был сторонником партии, а работники редакции не подозревали, что он психически нездоров.

В результате ЧП госпитализировали главного редактора газеты Николая Бондаренко. Он получил глубокое ранение в области щеки, его прооперировали.

Также пострадали три сотрудника крайкома КПРФ. Одного из них доставили в больницу, но помощь ему оказали амбулаторно. Двое других по прибытию скорой отказались от медпомощи. Злоумышленник был задержан.