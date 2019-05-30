Найденных в люберецком хостеле детей передадут в замещающую семью

Годовалые дети, которых оставили одних в люберецком хостеле, в данный момент находятся в больнице и скоро будут переданы в замещающую семью. Об этом «360» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, находящимся в больнице малышам оказали всю необходимую медицинскую помощь и сейчас они чувствуют себя хорошо.

«Мы постараемся, чтобы они здесь как можно меньше пробыли. И в ближайшее время дети будут переданы в замещающую семью. До уточнения всех обстоятельств случившегося», — сказала Мишонова.

Годовалых мальчика и девочку 28 мая оставила женщина в хостеле в Люберцах. Она попросила предоставить ей место для ночлега, но необходимых документов для этого у нее не оказалось. Женщина пообещала принести их, но ушла и не вернулась. Через несколько часов сотрудники хостела вызвали полицию.