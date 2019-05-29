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Мать оставила своих детей в подмосковном хостеле 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Мать бросила двух малолетних детей в хостеле, расположенном в Московской области.
Информация о происшествии появилась в среду.
— В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о том, что неизвестная девушка с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, — заявили в МВД.
Уточняется, что когда администратор хостела попросила предоставить паспорт. Женщина с детьми, сказав, что забыла документ в машине, ушла и не вернулась.
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