Мать оставила своих детей в подмосковном хостеле

Мать бросила двух малолетних детей в хостеле, расположенном в Московской области

Информация о происшествии появилась в среду.

— В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» поступило сообщение о том, что неизвестная девушка с двумя малолетними детьми — мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, — заявили в МВД.

Уточняется, что когда администратор хостела попросила предоставить паспорт. Женщина с детьми, сказав, что забыла документ в машине, ушла и не вернулась.