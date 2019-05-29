Штурм горсовета во Львове: мэрия винит Порошенко

Власти Львова обвинили в организации нападения на здание городского совета партию «Блок Петра Порошенко». Атаку совершили около 60 спортивных молодых людей — членов организаций «Рабов до раю не пускають», «Национальный корпус», «Развитие общины» и «Украинский союз участников АТО». Они выломали двери в здание, избили охранника и врывались в кабинеты чиновников. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Городской председатель Львова и лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый заявил, что за организацией нападения на здание городского совета стоят местные представители партии «Блок Петра Порошенко».

«Я предупреждал главного милиционера области, что за анонсированными пикетами Ратуши стоит банальный криминалитет и местные барыги, которые хотят грабить город. К сожалению, реакции не было никакой. Сегодняшние события — следствие игнорирования очевидных фактов», — указал градоначальник.

Он также предупредил, что правоохранители должны отреагировать на произошедшее, иначе это будет значить, что власть в городе принадлежит бандитам. Садовый также обратился к Украинскому католическому университету.

«Я очень надеюсь, что и в этой абсолютно дикой ситуации, которая сейчас происходит во Львове — обливание краской людей, избиение и нападение с ножами на работников Ратуши — и за которой стоят представители партии БПП во Львове, вы также не промолчите», — пояснил чиновник.

Утром в среду, 29 мая, около 60 спортивных молодых людей ворвались в здание Львовского городского совета, избив одного из сотрудников «Муниципальной охраны». Горсовет опубликовал соответствующие видеозаписи, на которых видно, как группа молодых людей выламывает дверь помещения Ратуши.

«Люди, которые накануне во время заседания исполнительного комитета облили чиновников городского совета неизвестной жидкостью, предположительно — краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь.

К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Елена Пайонкевич и директор департамента «Администрация городского головы» Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось», — говорится в комментарии горсовета.

Среди нападавших были члены организаций «Рабов до раю не пускають», «Национальный корпус», «Развитие общины» и «Украинский союз участников АТО».

Причиной нападения лидер общественников Иван Спринский назвал намерение выяснить, работает ли администрация, все ли чиновники находятся в своих кабинетах, а также узнать насчет льгот и бесплатных квартирах участникам силовой операции в Донбассе против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Местная полиция приступила к изучению инцидента.

«Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации, а также привлечения к ответственности причастных лиц», — говорится в сообщении силовиков.

Месяцем ранее губернатор Львовской области Олег Синютка объявил о своем решении покинуть должность сразу же после второго тура президентских выборов, на которых Петр Порошенко с разгромным счетом проиграл Владимиру Зеленскому . Синютка возглавил область на волне «майдана» 2014 года.

В прошлом году на Украине нападениям подверглись более двухсот торговых точек, ценники и рекламные плакаты в которых были написаны по-русски.

Во Львове радикалы из крайне правой организации С-14 провели так называемый «языковой рейд» в десяти супермаркетах и офисах мобильной связи. «Рейд» сопровождался угрозами физической расправы и уничтожения товаров, передает ФАН.

Стоит добавить, что именно в тюрьме Львова в декабре прошлого года скончался доброволец из России Валерий Иванов , который воевал на стороне ополченцев в Донбассе, передает НСН.

Валерий Иванов был взят в плен украинскими силовиками в августе 2015 года на линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Украинский суд приговорил его к 12 годам заключения. О смерти добровольца во львовской тюрьме стало известно 18 декабря.

Он скончался в карцере после избиения охранниками, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева. В МИД РФ отметили, что характер травм россиянина дает основания говорить об умышленном убийстве.

Львовская область, которая была включена в состав СССР в 1939 году, а до этого находилась в составе Польши, всегда отличалась националистическими настроениями. В свое время именно здесь на конспиративной квартире, скрываясь от тогдашних польских властей, жил лидер украинских националистов Степан Бандера

Причем антисоветские настроения здесь были сильны даже в советские времена, вспоминал в беседе с «Газетой.Ru» актер Леонид Ярмольник , уроженец тех мест.