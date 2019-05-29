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Охранник устроил стрельбу в самолете премьера Чехии 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно спустил курок у пистолета в салоне самолета, на котором Бабиш возвращался в Прагу, сообщает РИА "Новости".
Уточняется, что выстрел был произведен из табельного оружия.
В результате инцидента никто не пострадал.
Выстрел, согласно представителю полиции, произошел по неосторожности охранника. Он мог нечаянно нажать на курок пистолета, когда производил одну из операций, предусмотренных правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.
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Происшествия , Андрей Бабиш , РИА Новости , Прага , Чехия
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