Рейс Red Wings из Челябинска в Анталью вылетел с задержкой более 15 часов

Анталья Рейс Челябинск авиакомпании Red Wings , который должен был вылететь в ночь на среду, отправился в пункт назначения с опозданием более 15 часов, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Челябинска.

Самолет должен был вылететь в 02:20 (00:20 мск), но время вылета сначала было перенесено на 13:00 (11:00 мск), затем еще на два часа, позже — на 17:45 (15:45 мск). Как следует из информации на онлайн-табло, рейс отправился в 18:21 (16:21 мск).

Как сообщалось ранее, Уральская транспортная прокуратура проводит проверку. По ее данным, всего на рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. Перевозчик оказал пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, была предоставлена гостиница.