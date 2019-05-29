Напавший на школьницу в Вольске подросток не признал вину

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе Вольска Саратовской области , не признал вину в покушении на убийство. Об этом он заявил в Вольском районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", — цитирует его РИА Новости.

Ранее следствие попросило суд заключить подозреваемого под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".

Инцидент произошел 28 мая в школе №4 поселка Большевик в Вольске. 14-летний школьник бросил под дверь учебного кабинета бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил ученицу топором по голове.

Злоумышленника задержали. По предварительным данным, он состоял на учете у психиатра и плохо учился.