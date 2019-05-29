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Напавший на школьницу в Вольске подросток не признал вину 

Москва24 2 часа назад
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"/ Москва 24
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе Вольска в Саратовской области, не признал вину в покушении на убийство. Об этом он заявил в Вольском районном суде, где рассматривается ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
"Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", — цитирует его РИА Новости.
Ранее следствие попросило суд заключить подозреваемого под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".
Инцидент произошел 28 мая в школе №4 поселка Большевик в Вольске. 14-летний школьник бросил под дверь учебного кабинета бутылку с зажигательной смесью, после чего ударил ученицу топором по голове.
Злоумышленника задержали. По предварительным данным, он состоял на учете у психиатра и плохо учился.
Пострадавшую девочку прооперировали. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в региональную прокуратуру и СК для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Родителей и педагогов призвали обратить особое внимание на психологическое состояние детей в период экзаменов.
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Происшествия , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Вольск , Саратовская Область
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