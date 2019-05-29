Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликт со стрельбой произошел у храма на востоке Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Конфликт со стрельбой произошел около храма на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что по адресу: Преображенский вал, дом 1, строение 1, между гражданами произошел конфликт. "Один из мужчин причинил другому телесные повреждения, (выстрелив — прим. ТАСС) предположительно, из травматического пистолета", — сообщили в столичной полиции.
Пострадавший мужчина был отправлен на осмотр к врачам.
По данным источника ТАСС, конфликт произошел между сотрудниками двух разных частных охранных предприятий.
ТАСС: последние новости
Полиция взяла под контроль ситуацию после драки в горсовете Львова Суд в Москве приговорил политтехнолога Милосердова к 2,5 года за экстремизм Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году
Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове32
Школьница умерла во время ЕГЭ176
США пригрозили трем европейским сверхдержавам51
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся148
Видео
03:12
США пригрозили трем европейским сверхдержавам
США В мире
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:34
Новая попытка. Саакашвили вернулся на Украину
В мире Украина
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:46
У Меньшикова отнимают жилье
Шоу-бизнес
02:38
Гибель Европы из-за геев? Кончаловский сделал заявление
Общество Статьи
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение