Конфликт со стрельбой произошел у храма на востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел около храма на востоке Москвы . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета", — сказал собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что по адресу: Преображенский вал, дом 1, строение 1, между гражданами произошел конфликт. "Один из мужчин причинил другому телесные повреждения, (выстрелив — прим. ТАСС) предположительно, из травматического пистолета", — сообщили в столичной полиции. Пострадавший мужчина был отправлен на осмотр к врачам. По данным источника ТАСС, конфликт произошел между сотрудниками двух разных частных охранных предприятий.