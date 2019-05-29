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У умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах школьницы был порок сердца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
У школьницы, которая умерла во время сдачи ЕГЭ по математике в Чебоксарах, был врожденный порок сердца, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. Ранее в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства.
"По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца", — говорится в сообщении регионального Минздрава.
В ведомстве отметили, что медики, работавшие на ЕГЭ, и две бригады службы "03" оказали девочке экстренную медицинскую помощь.
"Были проведены необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, девочку спасти не удалось. В 13.01 констатирована смерть. В настоящее время ведется служебное расследование", — отмечается в сообщении Минздрава.
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Происшествия , Минздрав РФ , Минобрнауки , Чувашская Республика
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