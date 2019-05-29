У умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах школьницы был порок сердца

У школьницы, которая умерла во время сдачи ЕГЭ по математике в Чебоксарах, был врожденный порок сердца, сообщает министерство здравоохранения Чувашии В среду в день сдачи ЕГЭ на территории школы №38 города Чебоксары скончалась ученица школы №27. Ранее в пресс-службе министерства образования и молодёжной политики Чувашской республики сообщили, что ученица была инвалидом детства. "По предварительным данным, учащаяся страдала врожденным пороком сердца", — говорится в сообщении регионального Минздрава. В ведомстве отметили, что медики, работавшие на ЕГЭ, и две бригады службы "03" оказали девочке экстренную медицинскую помощь. "Были проведены необходимые реанимационные мероприятия. К сожалению, девочку спасти не удалось. В 13.01 констатирована смерть. В настоящее время ведется служебное расследование", — отмечается в сообщении Минздрава.