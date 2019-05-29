«Из дома ни на шаг!»: омич зарезал семью из ревности

Житель Омской области подозревается в зверском убийстве своей жены и дочери на почве ревности. По информации следователей, все три члена семьи пропали 28 мая — незадолго соседи слышали звуки скандала из их квартиры. Позже в доме был обнаружен нож, а также замытые следы крови. В настоящий момент тела женщины и девочки разыскивают поисковые отряды. Пропавшего мужчину также объявили в розыск — в его отношении возбуждено уголовное дело.

Семья из трех человек пропала без вести в городе Калачинске Омской области. В настоящий момент все исчезнувшие объявлены в розыск, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

По данным следователей, изначально тревогу забила коллега пропавшей женщины, которая не дождалась ее на рабочем месте и отправилась к ней в квартиру. Однако дверь ей открыл малолетний ребенок, который сообщил, что не знает, где находятся его отец, мать и старшая сестра. После этого женщина немедленно обратилась в полицию.

Прибывшие на место правоохранители зафиксировали на месте происшествия следы крови и волочения тел. В связи с этим было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

В настоящий момент следствие рассматривают основную версию, согласно которой убийцей является глава семьи, который впоследствии скрылся в неизвестном направлении на семейном автомобиле.

«Выдвинута версия о том, что 50-летний глава семейства совершил убийство своей 40-летней супруги и 15-летней дочери, после чего спрятал тела и скрылся с места преступления», — сообщается на сайте ведомства.

Эту же версию подкрепили показания соседей, которые накануне пропажи слышали звуки скандала из окон квартиры семьи. Как рассказали очевидцы сайту kp.ru, причиной разборок, предположительно, стала ревность со стороны мужа. По их словам, дела в семье уже давно шли плохо — супруги собирались разводиться. Между ними также регулярно вспыхивали ссоры — при этом старшая дочь всегда заступалась за мать.

«Ругались они, было несколько раз. Я видел, как муж хотел ударить Анну, но дочь заступилась. Я думаю, причиной конфликта стала ревность. Он ее постоянно ревновал. А еще как-то раз в сентябре я стоял на балконе, идет Ксюша с мамой, а муж подъехал на машине и начал кричать на маму Ксюши: «Кто он? Он тебе нравится? Еще раз и ты больше из дома ни на шаг!». Это было в сентябре, — рассказал житель Калачинска.

Его земляки также рассказали следователям, что несмотря на периодические скандалы, пропавшая без вести семья была очень приличной. Женщина работала в Центральной больнице бухгалтером, мужчина — в местном «Водоканале». Вместе они воспитывали двух детей — 15-летнюю дочь и четырехлетнего сына. Девочка училась в местной школе и регулярно становилась победительницей олимпиад.

«Семья хорошая, порядочная, тихая. Давно живут у нас здесь. Когда я узнала о случившемся — была в шоке», — рассказала изданию соседка.

На данный момент следователи продолжают поиски потерпевших и подозреваемого при участии сотрудников полиции, Росгвардии, беспилотного летательного аппарата и волонтеров поисковых отрядов «ДоброСпасОмск» и «Лиза Аллерт». Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее, 27 мая, суд Чебоксар начал рассмотрение дела 46-летнего Александра Ануфриева , подозреваемого в жестоком убийстве 38-летней жены Анны Овчинниковой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

По данным следствия, убийство произошло 8 сентября прошлого года. В тот день между супругами завязался скандал на фоне взаимных претензий. По версии правоохранителей, устав от постоянных жалоб жены, мужчина решил наказать ее в присутствии двух малолетних детей.

«Пьяный Ануфриев накинул веревку супруге на шею, повалил ее на пол и затянул петлю, пока она не скончалась. Чтобы скрыть следы преступления и инсценировать ее безвестное исчезновение, Ануфриев поместил труп в туристический чемодан и вызвал такси.

Камера видеонаблюдения запечатлела момент, когда мужчина поместил чемодан в багажник машины», — говорится в обвинительном заключении, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Правоохранителям также удалось установить, что мужчина закопал тел жены в собственноручно вырытой яме, после чего вернулся в общую квартиру и похитил имущество на сумму 297 тыс. рублей. Уходя он также забрал паспорт жены.

Позже тело Овчинниковой обнаружили ее родители. Благодаря их показаниям преступника удалось оперативно задержать. В ходе расследования в деле также вскрылись необычные подробности. Как оказалось, Ануфриев ранее был осужден за двойное убийство, однако в базах правоохранителей не значился. Кроме того, он также ранее угрожал своей жене, после чего она обращалась за помощью в полицию. Однако там в возбуждении уголовного дела ей отказали.

В настоящий момент Ануфриеву вменяются сразу пять статей УК РФ — в совокупности ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ответить за свои поступки предстоит и правоохранителям, вовремя не предпринявшим меры для спасения погибшей женщины.