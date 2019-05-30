Обвиненного в заказном убийстве чеченца оправдали после заступничества Кадырова

Свердловский областной суд оправдал жителя Чечни Мовсура Хасаева, обвиняемого в заказном убийстве криминального авторитета Ашота Арутюняна Екатеринбурге 28 мая 2011 года. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на представителя суда.

Судья Андрей Минеев в четверг, 30 мая, вынес оправдательный приговор на основании вердикта коллегии, оглашенного 29 мая. Присяжные признали Хасаева невиновным и его сразу же освободили из-под стражи.

Следователи считали Хасаева наемным убийцей. По версии правоохранительных органов, 28 мая 2011 года он подкараулил Арутюняна во дворе дома на улице Белинского в Екатеринбурге и, когда авторитет вышел из машины, выстрелил ему в затылок из пистолета.

Двое охранников убитого успели убежать, они спрятались в подвале. По их словам, киллер был в светлой куртке и темной кепке, надвинутой на глаза. Они и опознали в 2017 году Хасаева по фотографии.

Чеченца задержали 16 января 2018 года в Аргуне и доставили в Екатеринбург. Родственники Хасаева заявили о его непричастности к убийству. Они провели несколько пикетов у зданий СКР Генпрокуратуры в Москве в защиту обвиняемого.

За расследованием этого дела следил глава Чечни Рамзан Кадыров . Он поблагодарил присяжных в своем Telegram-канале.

«С первых же дней проведения следствия появились вполне обоснованные доказательства невиновности подозреваемого. Десятки свидетелей дали письменные показания о том, что Мовсур Хасаев в день совершения преступления находился в своем родном селе Ведено на похоронных церемониях близкого человека. С учетом имеющихся свидетельских показаний и мнения общественных организаций России, я обратился к губернатору Свердловской области уважаемому Евгению Куйвашеву с просьбой обратить внимание на данный вопрос. Также поручил советнику Главы ЧР, депутату Госдумы России Адаму Делимханову держать на контроле ситуацию», — написал Кадыров.

Брат Хасаева Шамиль рассказывал, что у Мовсура одна нога короче другой на шесть сантиметров после детской травмы, поэтому он не может бегать. Между тем, очевидцы говорили, что киллер именно убежал. А еще у обвиняемого болезнь Паркинсона и дрожат руки, добавил его брат.

В Екатеринбург по делу чеченца приезжал замглавы республиканского управления МВД Апты Алаудинов, депутаты Госдумы от Чечни, республиканский омбудсмен Нурджи Нухажиев. Все они заявляли о невиновности земляка.

Свердловские силовики заявляли, что якобы представители Чечни предлагали им другого человека, который возьмет убийство на себя и отсидит за Хасаева.