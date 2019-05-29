Опубликовано видео пожара на бывшем заводе Порошенко

Как сообщили в пресс-службе киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на заводе загорелся стоящий на ремонте корабль.

Площадь возгорания составила около ста квадратных метром, на данный момент его локализовали.

В результате инцидента никто не пострадал.

"Кузница на Рыбальском" производит танкеры-химовозы, сухогрузы, суда специального назначения, котельные агрегаторы, а также занимается судоремонтом.