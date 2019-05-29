В Сети появились кадры пожара на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, ранее принадлежавшем экс— президенту Украины Петру Порошенко.
Как сообщили в пресс-службе киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, на заводе загорелся стоящий на ремонте корабль.
Площадь возгорания составила около ста квадратных метром, на данный момент его локализовали.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Кузница на Рыбальском" производит танкеры-химовозы, сухогрузы, суда специального назначения, котельные агрегаторы, а также занимается судоремонтом.