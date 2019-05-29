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Человек погиб при взрыве на заводе в Восточном Китае 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва на чугунном заводе в городе Наньчан в Восточном Китае (провинция Цзянси).
Газопровод на заводе взорвался около 16:30 по местному времени, после чего начался пожар, сообщает издание «Пэнпай».
В настоящее время огонь потушен. Пострадавшие госпитализированы.
Как ранее писал News.ru, возгорание произошло на судостроительном заводе «Кузня на Рыбальском» в Киеве. На предприятии, раньше принадлежавшем экс-президенту Украины Петру Порошенко, загорелся корабль.
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