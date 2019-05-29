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Латвийца в индийском храме ударили ножом в шею 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Латвиец получил ножевое ранение в шею во время молитвы в одном из храмов Индии.
По информации The Times of India, инцидент произошел во вторник. 40-летний латвиец Дев Ватра молился в одном из храмов в Радхакунде, передает DELFI.
Другой 28-летний паломник Риши Кумар поприветствовал латвийца словами «Рам Рам», чем вызвал отрицательную реацию. Дев разозлился на Риши и ударил ему пощечину. В ответ индиец нанес удар ножом в шею своему обидчику.
Латвийца немедленно госпитализировали, врачи наложили на шею несколько швов. Отмечается, что травма не была глубокой. В настоящее время врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении индийца по статье «Покушение на убийство».
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