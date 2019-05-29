Участника банды Пичугина приговорили к семи годам колонии строгого режима

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, у него конфискованы денежные средства в размере $1 тыс., полученные преступным путем и изъятые в ходе следствия", — говорится в сообщении.

Азизова признали виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), участии в вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом (ст. 105 УК РФ).

Как сообщалось ранее, находившегося в международном розыске Азизова задержали в Москве и доставили в Сыктывкар.

Ранее следователи сообщали, что лидер ОПГ Пичугин и 16 участников группировки арестованы, еще один соучастник — Виктор Карпов — находится в розыске. Фигурантам предъявили обвинения в организации преступного сообщества, создании банды, в шести эпизодах незаконного оборота оружия, двух эпизодах вымогательства и в четырех убийствах.

Как полагают следователи, в 1994 году Пичугин создал в Коми преступную группу и привлек к участию в ней спортсменов и проходивших военную службу в спецподразделениях. Махач Азизов в ОПГ разрабатывал совершение преступлений экономической направленности.