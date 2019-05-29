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Участника банды Пичугина приговорили к семи годам колонии строгого режима 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд в Коми приговорил к семи годам колонии строгого режима Махача Азизова — участника организованной преступной группы Юрия Пичугина. Мужчину обвиняли по трем статьям УК, в том числе в убийстве. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Коми.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, у него конфискованы денежные средства в размере $1 тыс., полученные преступным путем и изъятые в ходе следствия", — говорится в сообщении.
Азизова признали виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), участии в вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях (ч. 2 ст. 209 УК РФ), а также убийстве, совершенном организованной группой, сопряженном с бандитизмом (ст. 105 УК РФ).
Как сообщалось ранее, находившегося в международном розыске Азизова задержали в Москве и доставили в Сыктывкар.
Ранее следователи сообщали, что лидер ОПГ Пичугин и 16 участников группировки арестованы, еще один соучастник — Виктор Карпов — находится в розыске. Фигурантам предъявили обвинения в организации преступного сообщества, создании банды, в шести эпизодах незаконного оборота оружия, двух эпизодах вымогательства и в четырех убийствах.
Как полагают следователи, в 1994 году Пичугин создал в Коми преступную группу и привлек к участию в ней спортсменов и проходивших военную службу в спецподразделениях. Махач Азизов в ОПГ разрабатывал совершение преступлений экономической направленности.
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Происшествия , Криминал , СКР , ФСИН , Республика Коми
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