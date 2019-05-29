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Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке 

ТАСС 39 минут назад
Фото: deti.gov.ru
Двухлетнюю девочку Арину, которую мать оставила в поликлинике на севере Москвы, передали под предварительную опеку в семью бабушки. Об этом сообщается в среду на сайте столичного департамента соцзащиты населения Москвы.
"Двадцать девятого мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что социальные службы в дальнейшем будут оказывать семье помощь и поддержку, при необходимости с девочкой будет работать психолог.
По данным следствия, мать девочки вместе со своим сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику и бросили там одну. Девочка была направлена в больницу, где проходила медицинское обследование.
"Все это время малышку ежедневно навещали сотрудники соцзащиты, с ней занимался психолог. Девочка охотно общалась, спокойно шла на контакт. У нее хорошо развиты навыки самообслуживания, психическое и физическое состояние соответствует возрасту", — отмечается в сообщении.
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Происшествия , Москва
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