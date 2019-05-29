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Пациентов одного из кубанских пансионатов отвозили на медицинские процедуры в катафалках 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Министерство здравоохранения Красноярского края попросило проверить частный пансионат для пожилых людей в Назарово, где пациентов на медицинские процедуры перевозят в катафалках. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
Информация о том, что пожилых людей возят из пансионата в Назарове в медицинские учреждения на машинах похоронных служб, появилась в сюжете телеканала "Енисей".
"Министерство инициирует проверку в надзорных органах, чтобы выяснить в каких условиях находятся содержащиеся в этом учреждении люди", — сказали в Минздраве.
В ведомстве отметили, что это частное учреждение. "Действующим законодательством в сфере здравоохранения не предусмотрено оказание учреждениями здравоохранения услуг по транспортировке граждан, в том числе маломобильных, из дома, частных пансионатов в иные организации при отсутствии жизнеугрожающего состояния", — отметили в ведомстве. При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что в случае необходимости машины скорой помощи выезжают в пансионат.
Директор пансионата Татьяна Филиппова в свою очередь заявила ТАСС, что в городе нет машин для перевозки лежачих больных, между тем возникают ситуации, когда нужно доставить их в медучреждение для анализов. Поэтому приходится нанимать катафалки и их сотрудников для переноски людей. Один рейс обходится в 1 тыс. рублей.
ТАСС: последние новости
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Комментарии1
Происшествия , Татьяна Филиппова , Минздрав РФ , ТК "Енисей" , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Назарово
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