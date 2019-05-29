Мост в Мурманской области украли и сдали на металлолом

Пропавший в Мурманской области мост через реку Умба возле заброшенного поселка Октябрьский, скорее всего, был украден и сдан на металлолом, выяснили администраторы группы «Суровая реальность» во «ВКонтакте».

В подтверждение этого авторы поста сравнили несколько фотографий, сделанных 16-го и 26 мая. На первом снимке виден большой кусок металлической конструкции, торчащий из воды на месте исчезнувшего моста. Спустя 10 дней его уже не было, как и других крупных обломков.

«Природные явления обрушить мост не могли. Даже если приплести сюда ледоход, то тогда странно, почему не снесло соседний автомобильный более низкий мост. Скорее всего, металлисты сдернули конструкцию в воду, а там уже не спеша разобрали на детали», — сказано в публикации.

Создатели паблика отметили, что в прошлом году неизвестными были украдены бесхозные опоры ЛЭП в Кировске и Апатитах.

Ранее по мосту через Умбу проходила железная дорога, которую разобрали пару лет назад. Сам центральный пролет переправы пропал в 20-х числах мая. По факту кражи поступило заявление в полицию, но о собственнике моста пока ничего не известно.