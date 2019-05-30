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Следователи рассказали о мечте выпускницы, умершей на ЕГЭ 

Ura.Ru + ещё 48 1 час назад
Скончавшаяся во время ЕГЭ по математике в Чебоксарах ученица 11 класса собиралась стать врачом, поэтому осознанно пошла сдавать экзамен. Как рассказали в следствии, у девушки перед началом ЕГЭ был повышенный пульс, который сбивали при помощи лекарств.
«Маша пойдет в медицинский, поэтому будет сдавать [единый государственный экзамен] наравне со всеми», — приводит слова матери девушки источник в следственном отделе, пишет «Федеральное агентство новостей». он также уточнил, что перед экзаменом у выпускницы был повышенный пульс, и чтобы его сбить пришлось давать лекарства. «По ее внешнему виду перед экзаменом было ясно, что школьнице нездоровится. Медицинские работники, которые дежурили на экзамене, рекомендовали ей отказаться от участия в ЕГЭ», — добавляет информагентство Nation News.
Из-за врожденного порока сердца девушка была инвалидом с детства. Во время экзамена ей стало плохо и она попросилась у педагогов выйти из класса, в коридоре она потеряла сознание. Медики помочь ей уже не смогли.
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Происшествия , Видео , Образование , РИА ФАН , Чебоксары
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