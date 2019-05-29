Против экс-мэра Элисты возбудили уголовное дело

Генпрокуратура подтвердила, что в отношении бывшего главы администрации Элисты Окона Нохашкиева возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокурор Республики Калмыкия направил материалы проверки в следственные органы, по результатам их рассмотрения в отношении главы администрации г. Элиста возбуждено уголовное дело ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Судьей Ессентукского городского суда Ставропольского края глава администрации г. Элиста временно отстранен от занимаемой им должности, — говорится в сообщении.

Перед этим Нохашкиева объявили в розыск.

Бывшего мэра обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о незаконном снятии денег с пенсионных счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно-отсталых детей.

По данным Генпрокуратуры, из-за дефицита средств в бюджете за счёт пенсий по инвалидности детей были приобретены оборудование и одежда, а также оказывались социально-медицинские услуги.

Так, в период с 2011 по 2019 годы руководство дома-интерната использовало средства подопечных на общую сумму более 2,2 млн рублей с согласия должностных лиц администрации г. Элиста, — отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Ранее News.ru писал о том, что суд продлил арест бывшему мэру Евпатории. Его также обвиняют в превышении полномочий.