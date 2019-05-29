Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция ликвидировала палаточный лагерь нелегальных мигрантов под Новосибирском 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Палаточный лагерь нелегальных мигрантов ликвидировала полиция под Новосибирском, более 70 человек задержаны, сообщается в среду на сайте регионального управления МВД.
"В лесном массиве недалеко от железнодорожной станции "Сады" города Обь было обнаружено палаточное поселение иностранных граждан. В ходе мероприятий полицейскими были задержаны и доставлены в отдел полиции 72 гражданина из стран ближнего зарубежья", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции составили 72 протокола по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином режима правил въезда в Российскую Федерацию") и по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации"). Решается вопрос о запрете въезда данным гражданам на территорию Российской Федерации сроком на 5 лет.
ТАСС: последние новости
Суд обязал Панина выплатить "Победе" 59 тыс. рублей за курение в самолете Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году В Крыму погиб оставленный в автомобиле ребенок
Происшествия , Новосибирск , Обь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции31
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»104
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада6
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность17
Тест: Удивительные таможенные запреты4
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
08:04
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции
Политика СНГ
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Другое
00:47
Дилетант устроил пивной потоп на заводе
Происшествия
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:02
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность
Общество
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
03:41
Intel показала свои ноутбуки с двумя экранами
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение