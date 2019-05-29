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Пенсионера задержали за ложное сообщение о минировании ТЦ в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский пенсионер сделал анонимный звонок о бомбе в торговом центре на северо-западе Москвы, после чего наблюдал за эвакуацией и работой экстренных служб. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в правоохранительных органах.
— В подземном переходе у указанного центра был задержан 61-летний мужчина, изобличенный в содеянном. Злоумышленник по телефону заявил, что не хочет жить и готовится совершить теракт, — говорится в сообщении.
Полицейские изъяли у пожилого мужчины мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Пенсионер находится под подпиской о невыезде, передает Агентство городских новостей «Москва».
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