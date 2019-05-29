Москвич едва не умер от аппендицита. Врачи не сразу смогли поставить правильный диагноз

Москвич чуть не скончался от аппендицита, несмотря на то, что вызвал скорую. Неприятная история случилась перед майскими праздниками. Подробности рассказал News.ru.

В последних числах апреля у жителя Москвы Василия заболел живот. Незначительная боль к вечеру усилилась, и мужчина вызвал скорую. Врач приехал спустя 10 минут. Он осмотрел пациента, пощупал живот, но ничего серьезного не нашел. Василию поставили диагноз — гастрит, и сделали обезболивающий укол. Однако живот продолжал болеть, и на следующий день мужчина снова вызвал скорую. Врач осмотрел его, обнаружил мышечную боль, но заявил, что показаний к госпитализации нет.

«Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, прибывший на вызов. Основным критерием для определения показаний для медицинской эвакуации является состояние пациента в момент его осмотра персоналом бригады скорой медицинской помощи. Необходимо обратить внимание, что не все пациенты, обратившиеся в службу скорой помощи, нуждаются в медицинской эвакуации. В ряде ситуаций возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте вызова», — ответили изданию представители 29 подстанции.

Поскольку боль не проходила, Василий решил сам поехать в больницу и вызвал такси до ГБУЗ имени В. М. Буянова. Там хирург сразу же отправил пациента в операционную с подозрением на аппендицит. Диагноз подтвердился, и Василию провели операцию. Все прошло хорошо, и через четыре дня он благополучно выписался.

«Такого, конечно, не должно быть (бригада скорой помощи состоит минимум из двух сотрудников — врача и фельдшера — примечание News.ru), но людей не хватает. Тут как бы два варианта: либо мы сократим количество бригад, но тогда они будут ехать не 15 минут, а два часа, либо так. А потом, в данном случае, если это аппендицит, даже если бы приехала бригада из 10 человек, всё равно бы ничего не изменилось. Аппендицит — это же воспаление, оно протекает постепенно, меняется симптоматика. А может и действительно приехал неквалифицированный специалист», — отметил врач московской скорой помощи иеромонах Феодорит.

Он также отметил, что автомобили скорой помощи достаточно хорошо оснащены. По данным издания, в ближайшие три года на столичные машины с носилками предусмотрено выделить 3,7 миллиарда рублей.