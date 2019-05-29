Москвич чуть не скончался от аппендицита, несмотря на то, что вызвал скорую. Неприятная история случилась перед майскими праздниками. Подробности рассказал News.ru.
В последних числах апреля у жителя Москвы Василия заболел живот. Незначительная боль к вечеру усилилась, и мужчина вызвал скорую. Врач приехал спустя 10 минут. Он осмотрел пациента, пощупал живот, но ничего серьезного не нашел. Василию поставили диагноз — гастрит, и сделали обезболивающий укол. Однако живот продолжал болеть, и на следующий день мужчина снова вызвал скорую. Врач осмотрел его, обнаружил мышечную боль, но заявил, что показаний к госпитализации нет.
«Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи, прибывший на вызов. Основным критерием для определения показаний для медицинской эвакуации является состояние пациента в момент его осмотра персоналом бригады скорой медицинской помощи. Необходимо обратить внимание, что не все пациенты, обратившиеся в службу скорой помощи, нуждаются в медицинской эвакуации. В ряде ситуаций возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте вызова», — ответили изданию представители 29 подстанции.
Поскольку боль не проходила, Василий решил сам поехать в больницу и вызвал такси до ГБУЗ имени В. М. Буянова. Там хирург сразу же отправил пациента в операционную с подозрением на аппендицит. Диагноз подтвердился, и Василию провели операцию. Все прошло хорошо, и через четыре дня он благополучно выписался.
«Такого, конечно, не должно быть (бригада скорой помощи состоит минимум из двух сотрудников — врача и фельдшера — примечание News.ru), но людей не хватает. Тут как бы два варианта: либо мы сократим количество бригад, но тогда они будут ехать не 15 минут, а два часа, либо так. А потом, в данном случае, если это аппендицит, даже если бы приехала бригада из 10 человек, всё равно бы ничего не изменилось. Аппендицит — это же воспаление, оно протекает постепенно, меняется симптоматика. А может и действительно приехал неквалифицированный специалист», — отметил врач московской скорой помощи иеромонах Феодорит.
Он также отметил, что автомобили скорой помощи достаточно хорошо оснащены. По данным издания, в ближайшие три года на столичные машины с носилками предусмотрено выделить 3,7 миллиарда рублей.