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Пассажирский самолёт сел в столичном аэропорту с неисправленной гидравликой 

Говорит Москва 25 минут назад
Фото: ТАСС
Он следовал рейсом Мурманск — Москва.
Во время полёта пилот обнаружил нарушения в работе гидросистемы лайнера, сообщил РЕН ТВ.
Самолёт компании Red Wings благополучно приземлился в столице 28 мая.
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Происшествия , Red Wings , РЕН ТВ , Москва , Мурманск
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