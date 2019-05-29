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Пассажирский самолёт сел в столичном аэропорту с неисправленной гидравликой
Говорит Москва
25 минут назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Он следовал рейсом
Мурманск
—
Москва
.
Во время полёта пилот обнаружил нарушения в работе гидросистемы лайнера, сообщил РЕН ТВ.
Самолёт
компании Red Wings
благополучно приземлился в столице 28 мая.
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