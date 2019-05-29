Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый пойманный за лидерство в ОПГ вор в законе оказался рядовым наркоторговцем 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Вор в законе Николай Кузьмичев (Коля Томский), накануне ставший первым представителем криминального мира России, на которого завели дело по новой «антиворовской» статье УК РФ, не пользовался большим авторитетом. Об этом в среду, 29 мая, «Ленте.ру» сообщила Виктория Гефтер, редактор агентства «Прайм Крайм».
По словам Гефтер, Кузьмичев, которого СМИ называли «весьма влиятельной фигурой в криминальном мире Томской области», стал одним из более чем 20 человек, которые с 2011 по 2014 год получили воровские титулы при участии воров в законе Мераба Мзарелуа (Дуяке) и его зятя Гелы Кардавы (Гела Гальский).
Это произошло вопреки принятому в криминальном мире временному запрету на коронации, но при одобрении лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Впрочем, в окружении самого Усояна этих воров-новичков называли «пушечным мясом». Позже они вошли в воровской клан Кардава-Мзарелуа, ставший самым слабым среди всех в российском криминале.
«Кузьмичев ранее не судим, тюремного опыта не имеет, о его прошлом известно немного. По словам горожан, в самом Томске Кузьмичев авторитетом он не пользовался и, по некоторым данным, мог иметь отношение к наркоторговле», — пояснила Гефтер.
Между тем на кадрах оперативной съемки, которая была опубликована ранее, задержанный Кузьмичев сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что не имеет уголовного прозвища и не является вором в законе.
«Это его реакция на стрессовую ситуацию. Для силовиков это ничего не меняет, но другие воры в законе за слова Кузьмичева обязательно зацепляется. Не исключено, что в тюрьме он окончательно откажется от воровского титула», — пояснила редактор «Прайм Крайм».
По мнению Виктории Гефтер, задержание Кузьмичева — это инициатива томских силовиков ради того, чтобы отличиться на федеральном уровне. Но этому примеру теперь могут последовать и другие регионы, в которых накопился достаточный оперативный материал на находящихся там воров в законе.
1 апреля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии — соответствующая статья вносится в УК РФ. Максимальное наказание по ней — от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом в пять миллионов рублей. По мнению экспертов, она направлена в первую очередь против воров в законе и лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Последние новости
Huawei захотела засудить США В России предложили ввести «отцовский капитал» В России назвали «главную угрозу» Крымскому мосту от Украины
Комментарии
Происшествия , Криминал , Николай Кузьмичев , Аслан Усоян , Владимир Путин , МВД , Lenta.ru , Томская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада2
Кто на самом деле будет править Украиной39
Раскрыты планы США по дестабилизации России758
Названа главная опасность для Крымского моста83
Названа причина падения рейтинга Путина1074
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Конфликты
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение