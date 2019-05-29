Первый пойманный за лидерство в ОПГ вор в законе оказался рядовым наркоторговцем

Вор в законе Николай Кузьмичев (Коля Томский), накануне ставший первым представителем криминального мира России , на которого завели дело по новой «антиворовской» статье УК РФ, не пользовался большим авторитетом. Об этом в среду, 29 мая, «Ленте.ру» сообщила Виктория Гефтер, редактор агентства «Прайм Крайм».

По словам Гефтер, Кузьмичев, которого СМИ называли «весьма влиятельной фигурой в криминальном мире Томской области », стал одним из более чем 20 человек, которые с 2011 по 2014 год получили воровские титулы при участии воров в законе Мераба Мзарелуа (Дуяке) и его зятя Гелы Кардавы (Гела Гальский).

Это произошло вопреки принятому в криминальном мире временному запрету на коронации, но при одобрении лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан). Впрочем, в окружении самого Усояна этих воров-новичков называли «пушечным мясом». Позже они вошли в воровской клан Кардава-Мзарелуа, ставший самым слабым среди всех в российском криминале.

«Кузьмичев ранее не судим, тюремного опыта не имеет, о его прошлом известно немного. По словам горожан, в самом Томске Кузьмичев авторитетом он не пользовался и, по некоторым данным, мог иметь отношение к наркоторговле», — пояснила Гефтер.

Между тем на кадрах оперативной съемки, которая была опубликована ранее, задержанный Кузьмичев сообщил сотрудникам правоохранительных органов , что не имеет уголовного прозвища и не является вором в законе.

«Это его реакция на стрессовую ситуацию. Для силовиков это ничего не меняет, но другие воры в законе за слова Кузьмичева обязательно зацепляется. Не исключено, что в тюрьме он окончательно откажется от воровского титула», — пояснила редактор «Прайм Крайм».

По мнению Виктории Гефтер, задержание Кузьмичева — это инициатива томских силовиков ради того, чтобы отличиться на федеральном уровне. Но этому примеру теперь могут последовать и другие регионы, в которых накопился достаточный оперативный материал на находящихся там воров в законе.