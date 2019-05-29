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В Крыму погиб оставленный в автомобиле ребенок 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ребенок, оставленный в автомобиле, погиб в Крыму — машина покатилась со склона горы и перевернулась от столкновения с постройкой. Об этом в среду сообщается на сайте МЧС по Крыму.
"Припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой — жилым строением — и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, машина была припаркована на горе Мурун-Кир в районе села Строгановка, ведется расследование.
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