В Крыму погиб оставленный в автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в автомобиле, погиб в Крыму — машина покатилась со склона горы и перевернулась от столкновения с постройкой. Об этом в среду сообщается на сайте МЧС по Крыму.

"Припаркованный автомобиль, в котором находился ребенок 2014 года рождения, самопроизвольно покатился со склона под углом 15-20 градусов на несколько сотен метров. Во время неуправляемого движения автомобиль столкнулся с преградой — жилым строением — и перевернулся. Ребенок был транспортирован в больницу, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, машина была припаркована на горе Мурун-Кир в районе села Строгановка, ведется расследование.