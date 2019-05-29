Бельгия выдала России воевавшего за ИГ* россиянина

Бельгия экстрадировала на родину россиянина, который воевал на стороне «Исламского государства»* в Сирии . О выдаче пособника террористов сообщила ФСБ

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, НЦБ Интерпола МВД России, ФСИН России организована экстрадиция из Королевства Бельгия находящегося в международном розыске гражданина России Ахмадова Иммампаши Ханпашаевича», — рассказали «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе уточнили, что Ахмадов является сторонником радикального ислама. В 2014 году он отправился в Турцию, откуда перебрался в Сирию. Там стал участником ИГ* и принимал участие в боевых действиях против официального Дамаска.

Его задержали в Брюсселе в июне 2018 года по ориентировке российской стороны. В бельгийской столице Ахмадова поместили под предэкстрадиционный арест.

После предоставления Россией доказательств преступных действий пособника террористов, Бельгия удовлетворила запрос о его экстрадиции. Ахмадов прилетел в Москву 28 мая и сразу был помещен в СИЗО.

*ИГ/«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.