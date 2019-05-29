Жена отомстила неверному мужу, провезя его голым по городу

Житель колумбийской Барранкильи Хаиро Варгас добровольно подвергся унизительному наказанию за супружескую измену.

Сеньора Варгас застала мужа с другой женщиной в одном из пригородных мотелей. Жена согласилась простить Хаиро и сохранить брак при одном условии: она провезет его голым на крыше автомобиля по всему городу.

Daily Mail сообщает, что машина с обнаженным Варгасом на крыше действительно появилась на центральных улицах Барранкильи. Необычное зрелище спровоцировало пробку на проспекте Мурильо, так как водители останавливались, чтобы снять наказанного мужчину на видео

При этом колумбиец протирал ветровое стекло тряпкой.

«А он симпатичный!», «Тренируйся!» — кричали ему прохожие.

В итоге Хаиро Варгас был арестован местной полицией. Мужчина уже получил повестку в суд за нарушение общественного порядка.

В феврале этого года в китайском Гуйчжоу местная жительница, заставшая мужа с молодой любовницей, привязала обоих к дереву, не дав им одеться. Вызванные на место происшествия полицейские не стали развязывать их сразу, а какое-то время просто сдерживали толпу зевак.