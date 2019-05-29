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Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
По ее словам, в ноябре 2015 года женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении ее сына 2013 года рождения и, что последний раз его видели в медицинском учреждении в сопровождении отца. Суд в ходе развода определил место проживания ребенка с матерью. Однако отец не согласился с данным решением и похитил ребенка.
В ходе следствия были установлены и допрошены друзья и родственники матери и отца ребенка. Также следствием были установлены автомобили мужчины. Мальчик был объявлен в федеральный розыск и выставлен на сторожевой контроль с целью не допущения пересечения границы РФ. По адресам, где фактически мог находиться мальчик, проведены неотложные обыски. В ходе следствия были получены данные из банковских учреждений, по результатам изучения которых установлено, что отец находится в Москве.
"15 апреля 2019 года отец ребенка был доставлен в следственное подразделение. В ходе допроса он сообщил о местонахождении ребенка. В тот же день мальчик был доставлен в ГСУ СК России по Москве и после проведения необходимых процессуальных действий передан матери", — сообщила Иванова.
Органы опеки по указанию следствия рассмотрели вопрос о лишении мужчины родительских прав в связи с злоупотреблением ими.
"В результате по решению суда отец ограничен в родительских правах", — сообщила Иванова.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД
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