Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зарубившего казака охранника отправили в колонию на 9 лет в ХМАО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Курганской области поссорился с казаком. Охранник зарубил своего оппонента топором и сбежал с места преступления. Его удалось поймать. Теперь мужчину ждет девять лет «строгача».
Приговор о делу об убийстве вынес суд Ханты-Мансийска, сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО — Югре. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы 42-летнего курганца признали виновным.
Как удалось выяснить, в декабре 2017 года в здании дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков. После окончания мероприятия между охранником здания и одним из участников казачьей сходки произошел конфликт.
В пылу ссоры охранник схватил лежавший в кабинете топор и несколько раз ударил казака по голове. Мужчина скончался от полученных травм на месте преступления.
Его убийца попытался скрыть следы содеянного и уехал на такси в Курган, где его задержали полицейские.
Охранника признали виновным. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
360tv.ru: последние новости
Железнодорожный мост через реку пропал в Мурманской области Фургал назвал причиной крушения SSJ‐100 в Шереметьево человеческий фактор Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил о госзащите из‐за угроз
Комментарии
Происшествия , Криминал , ФСИН , Курганская Область , Ханты-Мансийск , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада2
Кто на самом деле будет править Украиной39
Раскрыты планы США по дестабилизации России758
Названа главная опасность для Крымского моста83
Названа причина падения рейтинга Путина1074
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Конфликты
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
01:00
Кабан в трусах станцевал на празднике в детсаду
Происшествия Образование
09:12
В РПЦ открестились от ворованных денег
Общество
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение