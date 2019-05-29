Зарубившего казака охранника отправили в колонию на 9 лет в ХМАО

Житель Курганской области поссорился с казаком. Охранник зарубил своего оппонента топором и сбежал с места преступления. Его удалось поймать. Теперь мужчину ждет девять лет «строгача».

Приговор о делу об убийстве вынес суд Ханты-Мансийска , сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО — Югре. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы 42-летнего курганца признали виновным.

Как удалось выяснить, в декабре 2017 года в здании дома народного творчества в Ханты-Мансийске проходило собрание казаков. После окончания мероприятия между охранником здания и одним из участников казачьей сходки произошел конфликт.

В пылу ссоры охранник схватил лежавший в кабинете топор и несколько раз ударил казака по голове. Мужчина скончался от полученных травм на месте преступления.

Его убийца попытался скрыть следы содеянного и уехал на такси в Курган, где его задержали полицейские.