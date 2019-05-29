В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области . Задержан криминальный авторитет по прозвищу «Циркач». «Вор в законе» и его преспешники занимались вымогательством и похищениями людей на территории столичного региона.

В июле прошлого года злоумышленники требовали от жителя Ногинска оформить на их знакомую дом с участком стоимостью более миллиона рублей. Пострадавшему угрожали похищением и убийством сына-предпринимателя. Мужчина не выполнил требование, поэтому бизнесмен был похищен. Его пытали, избивали, угрожали оружием и отобрали документы на собственность. У предпринимателя похитили автомобили и при нем же ограбили дом.

Мужчину в сумме похищали три раза. С него требовали долговые расписки, переводили деньги с его счета на свой, избивали и издевались. Каждый раз предпринимателя похищали на все более долгий срок. В последнее похищение он провел в компании злоумышленников около двух недель.

Полицией задержаны 5 участников преступной группы в возрасте от 24 до 38 лет. Оказалось, что действиями злоумышленников руководил криминальный авторитет по прозвищу «Шико», который сейчас находится в тюрьме. У «Циркача» и его банды обнаружили и изъяли травматический пистолет, ножи, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки предпринимателя.

Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка произошедшего. Устанавливаются дополнительные эпизоды с участием задержанных.