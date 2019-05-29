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Причиной крушения SSJ-100 в Шереметьево назвали человеческий фактор 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSL-100) в московском аэропорту Шереметьево был человеческий фактор, заявил в эфире телеканала «Губерния» губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
По его словам, в региональное министерство транспорта поступило техническое заключение, согласно которому лайнер был полностью исправен, «до последней минуты двигатели работали нормально», а авиакатастрофа случилась исключительно по вине людей. «Что произошло: на высокой скорости пилоты по неопытности или на нервном срыве совершили ряд ошибок. Первая ошибка — под неправильным углом на высокой скорости начали садиться. На третьем ударе стойками пробили крылья, баки, полилось топливо, и самолет загорелся», — сказал он.
На вопрос о том, будет ли закрыто производство SSL-100 на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ, входит в холдинг «Сухой»), чиновник ответил отрицательно и призвал «прекратить истерики». «"Суперджеты" будем делать, военные самолеты будем делать, заказы будут увеличиваться. Я считаю, что не может быть никакой речи о сворачивании этого проекта. Наоборот, будем его расширять. Произошла определенная модернизация. Самолет, как мне говорили, немного уменьшат в длину и за счет этого улучшат характеристики», — добавил Фургал.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, почти сразу вернулся в аэропорт вылета и загорелся после аварийной посадки вечером 5 мая. По словам пилотов и членов экипажа, в воздушное судно ударила молния. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, спаслись 37.
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Происшествия , Сухой , КнААЗ им. Ю.А. Гагарина , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , Хабаровский Край
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