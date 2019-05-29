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На шахте в Львовской области при обрушении породы погиб горняк 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шахтер погиб в результате обрушения породы на шахте "Лесная" (Львовско-Волынский угольный бассейн) государственного украинского предприятия "Львовуголь". Об этом в среду сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сегодня ночью на шахте "Лесная" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказались два горняка. Тело одного подняли на поверхность", — написал Волынец в Facebook. Принимаются меры по спасению второго шахтера, но шансов на это практически нет.
По данным Волынца, всего в шахте находятся 69 горняков, из них на аварийном участке — 21. Шахта продолжает работать в штатном режиме.
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Происшествия , В мире , Украина
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