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Транспортная прокуратура проверяет задержку авиарейса более чем на 12 часов в Челябинске 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Челябинская транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Челябинск — Анталья авиакомпании Red Wings. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь в 02:20 (00:20 мск), но время вылета перенесено на 13:00. Позже вылет перенесли на 15:00.
"Произошла задержка чартерного рейса №4009 по маршруту Челябинск — Анталья авиакомпании Red Wings. Время вылета, указанное в расписании — 02 часа 20 минут — в связи с технической неисправностью воздушного судна перенесено на 15 часов. Челябинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании", — сказала собеседница агентства.
В транспортной прокуратуре добавили, что всего на рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей. В настоящее время авиаперевозчиком оказываются услуги пассажирам, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставлена гостиница.
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Комментарии
Происшествия , Red Wings , Анталья , Челябинск
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